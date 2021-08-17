Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Монако» — «Шахтёр»: прогноз Ровшана Аскерова на игру раунда плей-офф Лиги чемпионов

«Монако» — «Шахтёр»: прогноз Ровшана Аскерова на игру раунда плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Знаток телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Обе команды относительно спокойно прошли своих соперников по предыдущему раунду. Команда Ковача убрала пражскую «Спарту» (2:0 и 3:1). А дончане справились с бельгийским «Генком» (два раза по 2:1). Де Дзерби пока только выстраивает команду, и, возможно, на «Луи II» у гостей возникнут сложности. Тем паче что хозяева играют очень агрессивно и знают о своих проблемах в обороне, поэтому ставку сделают на атаку. При этом и «Шахтёр», и «Монако» обязательно пропустят», — сказал Аскеров.

«Монако» — «Шахтёр». Готов ли Головин? Это ключевой вопрос для монегасков в Лиге чемпионов «Монако» — «Шахтёр». Готов ли Головин? Это ключевой вопрос для монегасков в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021