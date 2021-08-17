«Монако» — «Шахтёр»: прогноз Ровшана Аскерова на игру раунда плей-офф Лиги чемпионов
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Знаток телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр».
Ставка: обе забьют за 1.77.
«Обе команды относительно спокойно прошли своих соперников по предыдущему раунду. Команда Ковача убрала пражскую «Спарту» (2:0 и 3:1). А дончане справились с бельгийским «Генком» (два раза по 2:1). Де Дзерби пока только выстраивает команду, и, возможно, на «Луи II» у гостей возникнут сложности. Тем паче что хозяева играют очень агрессивно и знают о своих проблемах в обороне, поэтому ставку сделают на атаку. При этом и «Шахтёр», и «Монако» обязательно пропустят», — сказал Аскеров.
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