«Монако» — «Шахтёр»: прогноз Ровшана Аскерова на игру раунда плей-офф Лиги чемпионов

Знаток телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр».



Ставка: обе забьют за 1.77.



«Обе команды относительно спокойно прошли своих соперников по предыдущему раунду. Команда Ковача убрала пражскую «Спарту» (2:0 и 3:1). А дончане справились с бельгийским «Генком» (два раза по 2:1). Де Дзерби пока только выстраивает команду, и, возможно, на «Луи II» у гостей возникнут сложности. Тем паче что хозяева играют очень агрессивно и знают о своих проблемах в обороне, поэтому ставку сделают на атаку. При этом и «Шахтёр», и «Монако» обязательно пропустят», — сказал Аскеров.