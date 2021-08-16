«Монако» — «Шахтёр». Готов ли Головин? Это ключевой вопрос для монегасков в Лиге чемпионов

17 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр» Донецк. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Монако»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Шахтёра» оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр» 17 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Шахтёр» Донецк получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. А поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр» Донецк (17.08.2021)

Квалификационный этап Лиги чемпионов выходит на финишную прямую. Уже во вторник состоятся первые матчи раунда плей-офф главного еврокубкового турнира, а ещё через неделю определятся все участники группового этапа Лиги чемпионов. На кону солидные призовые УЕФА и престиж.

Одним из самых интересных блюд обещает стать противостояние французского «Монако» и украинского «Шахтёра». На поле стадиона «Луи II» встретятся две остроатакующие команды, каждая из которых заслуживает места в групповом этапе Лиги чемпионов. Но кому-то придётся довольствоваться лишь Лигой Европы.

У донецкого клуба сезон начался ещё 24 июля, то есть три недели назад. С тех пор «горняки» провели шесть официальных матчей, в которых одержали пять побед. Нельзя не отметить и две успешных встречи с бельгийским «Генком» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:1 на выезде и 2:1 дома. Дальше прошли по делу.

«Монако» тоже в тонусе, в сезоне-2021/2022 успел провести четыре встречи — по две в Лиге чемпионов и чемпионате Франции, который стартовал менее двух недель назад. И лишь в Лиге чемпионов монегаски сумели дважды обыграть пражскую «Спарту» (2:0 и 3:1). В Лиге 1 пока не клеится — домашние 1:1 с «Нантом» и выездные 0:1 с «Лорьяном». Явно рассчитывали на большее.

Сразу отметим, что «Монако» откровенно экономил силы в недавнем матче чемпионата Франции. Однако нельзя сказать, что их успех в матче с «Шахтёром» является решённым делом. Взять хотя бы статистику монегасков в Лиге чемпионов в последние годы — французы не забивали больше одного гола в 13 из 16 последних встреч в ЛЧ. Ещё один интересный факт: в 10 последних домашних матчах ЛЧ «Монако» не уходил с поля без пропущенного мяча.

Нельзя не отметить и два статистических факта в пользу представителей Украины. Во-первых, в шести из восьми последних гостевых матчей Лиги чемпионов «Шахтёр» неизменно отличался минимум одним забитым мячом. Во-вторых, в 10 из 13 предыдущих игр ЛЧ «горняки» как минимум не проигрывали по итогам первого тайма.

Если говорить о кадровых проблемах сторон, то их заметно больше у хозяев. Под большим вопросом на предстоящую игру Бенуа Бадьяшиль и Александр Головин — их статус определится только в день игры. Головин сохраняет шансы появиться на поле, но гарантий нет. А ведь в предыдущем раунде квалификации россиянин был очень хорош.

У «Шахтёра» серьёзных потерь нет — не сыграет лишь Валерий Бондарь, который свой последний матч за оранжево-чёрных провёл ещё в апреле. Все остальные в строю, то есть пространства для манёвра у тренерского штаба будет достаточно. А это вполне себе аргумент в пользу гостей.

Несмотря на котировки букмекеров, на бумаге больше шансов на успех имеет именно украинская команда. Вероятное отсутствие в составе «Монако» ведущих футболистов лишь добавляет проблем Нико Ковачу перед матчем. Коэффициент на классические Х2 заметно превышает двойку. Это интересно.

И всё же защита украинцев пока не впечатляет, а у монегасков есть несколько футболистов, которые даже в неудачный день способны создать гол из ничего. Кажется, ставка на индивидуальный тотал гостей является наиболее выгодной в данной ситуации. Отыграть на ноль «Монако» едва ли удастся, а один гол в исполнении номинального аутсайдера обеспечит возврат средств.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтёр» 17 августа 2021 года

После отмены правила выездного гола в еврокубках соперники стали значительно смелее играть в атаку. Кадровых проблем у «Монако» достаточно, оборона пока не блещет. А вероятное отсутствие Александра Головина доставит монегаскам большое количество проблем в плане контроля мяча. «Шахтёр» тоже исправно пропускает, зато спереди очень опасен. Без голов гости не останутся.

Ставка: индивидуальный тотал «Шахтёра» больше 1 гола за 2.31.