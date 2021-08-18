«Бенфика» — ПСВ: прогноз Эдуарда Мора на игру раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Бенфика» — ПСВ в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



Ставка: победа «Бенфики» за 2.17.



«Бенфика» встречается с ПСВ. Вы знаете, что обе команды славятся тем, что туда с большим желанием переходят молодые футболисты, чтобы прогрессировать и уходить в другие клубы. Да и не только молодые.



Тот же Гётце давно не играл на том уровне, к которому привыкли, но вот сейчас в ПСВ выдаёт великолепный футбол. По сути, является лидером команды, поэтому в таких коллективах прибавляют не только молодые футболисты, но и возрастные.



По своему уровню команды примерно сопоставимы, но подбор футболистов всё же в «Бенфике» гораздо выше. В плане финансов там дела обстоят лучше.



Для обеих команд в этом году самое важное — выйти в групповой раунд Лиги чемпионов. Там сыграть, чтобы продать футболистов дороже. Хотя по прошлому году мы видим, что ПСВ всё равно сделал хорошие продажи. Тот же Мален, который был лидером атаки, перешёл в Германию за приличные деньги.



В любом случае за этими командами следят. Лига чемпионов — это заработок денег, поэтому там можно и дороже продать своих футболистов. Первый матч пройдет в Португалии.



Сейчас немного изменилась система. В том плане, что отменили правило выездного гола. Если раньше домашним командам было главное не пропустить и счёт 0:0 устраивал хозяев, то сейчас дома желательно выигрывать и ехать на выезд с преимуществом.



ПСВ удачно начал сезон и в матче за Суперкубок обыграл «Аякс». Но я это объясняю тем, что ПСВ надо было быстрее набирать форму перед матчем, а у «Аякса» не было такой цели.



Что касается «Бенфики», то уверен, что она будет играть в три центральных защитника. Выбор игроков прекрасный. Отаменди в обороне всеми руководит и сам не особенно и бегает. Выигрывает единоборства, грамотно расставляет партнеров. От него очень многое зависит.



Жоау Мариу раскрылся на позиции центрального защитника, чего не было ранее. Сейчас он один из лучших в своей команде. Кроме того, есть целая россыпь талантливых футболистов. Вот еще и Яремчук, который сыграл два матча и постоянно действует активно. Это еще и последний матч не играл Сеферович. К матчу с ПСВ он может восстановиться. Может быть, выйдет не в стартовом составе.



Помимо вышеупомянутых, есть ещё 5-6 футболистов, которые отлично могут отыграть в атаке. Если говорить о ставке, то я бы не рисковал с предположением количества голов. Один гол может всё повернуть в этом матче. Если не будет быстрого гола, то может быть и осторожный футбол, но «Бенфика» и ПСВ всегда играют в атаку.



Учитывая, что игра проходит в Португалии и у «Бенфики» состав гораздо сильнее, я прогнозирую победу «Бенфики», — сказал Мор.