«Бенфика» — ПСВ: прогноз Ивана Млечного на матч Лиги чемпионов в Португалии

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — ПСВ.



Ставка: победа «Бенфики» за 2.10.



«Обидчикам московского «Спартака» предстоит встретиться с ПСВ в битве за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Это, наверное, одно из самых интересных противостояний наряду с матчем «Шахтёр» — «Монако». Поэтому давайте разбираться.



Очень похожие друг на друга коллективы встречаются. Главный фокус у команд на то, чтобы попасть в Лигу чемпионов и продать своих игроков подороже. И португальцы, и голландцы всегда этим славились. Но всё же тут вопрос в уровне исполнителей, и, как по мне, у «Бенфики» он намного выше. Конечно, обе команды имеют на данном этапе феноменальные серии без поражений. «Бенфика» — 11 матчей, ПСВ — 17, но кому-то в этой встрече проиграть будет суждено.



Конечно, у «Бенфики» есть небольшие проблемы в лице Сеферовича и Вертонгена, но всё же португальцы уже доказали, что справляться они могут и без этих футболистов. В распоряжении главного тренера португальцев есть очень много футболистов, которые могут оказаться на поле и ничего не испортить. ПСВ подобным похвастаться не может.



Обе команды играют в атакующий футбол, но так как правило выездных голов отменили, то, значит, уже ПСВ будет пытаться не пропустить, чтобы не усугубить своё положение перед ответной встречей. Но я уверен, что «Бенфика» дома справится с голландцами. Мой прогноз — победа «Бенфики», — сказал Млечный.