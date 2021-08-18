«Селтик» — АЗ: прогноз Артура Петросьяна на матч отбора Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Селтик» — АЗ.



Ставка: победа «Селтика» с форой (0) за 1.61.



«Матч в Лиге Европы, «Селтик» — «Алкмар». Мне кажется, что здесь фаворитами являются шотландцы. Они здорово смотрятся в начале сезона. Они уже успели сыграть и в чемпионате Шотландии, и в Кубке страны, и в квалификации прошли один раунд, правда, выбыли из Лиги чемпионов после поражения от «Мидтьюлланна».



Довольно легко играет команда. Много создаёт, много забивает. Если не ошибаюсь, то 16 мячей забила в последних четырёх матчах.



Что касается «Алкмара», то команда осталась без двух ведущих игроков линии нападения. Оба перешли во французский чемпионат, в «Монако» и «Ниццу». Эта пара в прошлом сезоне сделала под 30 голов. Достойной замены сделать не удалось пока, поэтому на первых порах будет видна нехватка в атакующих действиях. Здесь возьмём более осторожный вариант — победа «Селтика» с форой (0)», — сказал Петросьян.