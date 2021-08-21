ЦСКА — «Ахмат»: где смотреть онлайн, прямой эфир матча, по какому каналу

21 августа состоится матч 5-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ахмат». Начало встречи — в 16:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех «Ахмата» оценён букмекерами коэффициентом 5.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.30.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата России ЦСКА — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.86, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.84, на пенальти — за 2.40.