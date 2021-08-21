«Ливерпуль» — «Бёрнли»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Бёрнли».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.67.

«Красные отлично смотрелись в товарищеских встречах перед стартом чемпионата, несмотря на не самые лучшие результаты в предыдущие годы. Единственной серьёзной потерей стал Вейналдум. В стартовом туре команда без каких-либо проблем разобралась с «Норвичем» (3:0).



На мой взгляд, фаворит в этой паре очевиден и иных вариантов быть не может. Ливерпульцы преобразились после неудачного сезона и настроены отыграться в этом. Думаю, на своём поле они в очередной раз подтвердят своё превосходство.



Бордовые подписали в трансферное окно центрального защитника Коллинза взамен ушедшему Бену Гибсону. В прошлом розыгрыше получилось спастись от вылета в Чемпионшип. Несколько дней назад они не смогли дать бой «Брайтону» (1:2), пусть и забили на второй минуте.



По моему мнению, шансов у гостей очень мало. Команда явно уступает в классе более именитому противнику, да и в первом туре ничего не показала. Скорее всего, преимущество будет весомым».