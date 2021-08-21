«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Арсенал» – «Спартак».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.01.

«Арсенал» в поиске своей игры. Если брать последний матч в Краснодаре, то начали в пять защитников, но успели пропустить три гола к перерыву (хотя и забили один). В перерыве Парфёнов сделал сразу три замены: убрал одного защитника, полностью поменял центр полузащиты, команда перешла на более атакующую схему в четыре защитника. Это принесло плоды. «Арсенал» закончил матч со счётом 2:3 (хотя мог ещё и с пенальти пропустить), выиграв второй тайм.



Я думаю, что «Арсеналу» деваться некуда. Команда будет играть агрессивно. Полагаю, что мы снова увидим схему с четырьмя защитниками.



«Спартак» обыграл «Урал» в невзрачном матче. Если в первом тайме были моменты, могли забивать много, то во второй половине команда уже полностью играла на удержание счёта. Это, естественно, не понравилось болельщикам. Но футболисты говорят, что им нужна была победа. Они надеются показать в следующих матчах более атакующий футбол, играть до конца, а не только удерживать счёт.



Надеюсь, что так оно и будет, что «Спартак» оба тайма отыграет в атаке. Команда потихоньку должна выходить из того нервного состояния и показывать хороший футбол. В принципе, всё для этого у «Спартака» есть. Игры теперь раз в неделю, нет еврокубковых матчей. Поэтому сил и эмоций игрокам должно хватить.



Мой прогноз на игру – ТБ 2.5 мяча. Я буду работать на матче в Туле в качестве эксперта, буду болеть за голы».