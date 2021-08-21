«Торино» — «Аталанта»: прогноз Александра Аксёнова на матч 1-го тура Серии А

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Торино» — «Аталанта».



Ставка: победа «Торино» с форой (+1) за 1.92.

«Крутость «Аталанты» в том, что после отличного прошлого сезона, очередного попадания в Лигу чемпионов, клуб из Бергамо вообще не растерял своих лидеров, а приглашением аргентинского голкипера Хуана Муссо укрепил последний рубеж. То есть по идее, через какое-то время мы вновь увидим тот же прекрасный футбол, к которому нас приучили подопечные Гасперини. Сейчас самый большой вопрос — на сколько Сапата и компания близки к своему пику.

Думаю, абсолютной готовности сейчас нет — всё же для этой команды важно не только хорошо войти в сезон, но и обрести лучшую форму во время группового этапа Лиги чемпионов. Возможно, по этой причине «Аталанта» не показала привычной стабильности в товарищеских матчах. Впрочем, те, кто наблюдал за проигранном поединком «Ювентусу» — 1:3, отмечают, что игра была хороша.



И всё-таки я бы не стал говорить о кардинальном преимуществе «Аталанты» в игре с «Торино». С туринцами теперь работает Иван Юрич, который на протяжении нескольких лет лепил классную «Верону», и который является учеником и фанатом Гасперини. Думаю, какие-то секреты он для своего кумира подготовил. Юрич умный тренер, и «Торино» в этом сезоне может удивить. Потому, допускаю, что если победа хозяев и будет, то без явного преимущества.



Таким образом, мой прогноз на это матч — «Торино» с форой плюс 1».