«Байер» – «Боруссия» М: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Байер» – «Боруссия» Мёнхенгладбах.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.75.

«На старте сезона непросто прогнозировать матчи немецких топов, ведь во всех клубах произошла смена тренеров. Как будут играть теперь команды? Пищи для размышлений пока маловато.



«Боруссия» М произвела приятное впечатление в игре с «Баварией» (1:1) — создала много моментов и даже могла победить, если бы не судейство. «Байер» оценивать сложнее — клуб довольствовался ничьей с «Унион Берлин» (1:1), допустив больше ударов в створ ворот, чем соперник (3:5), но при этом привычно доминируя по владению мячом. До «Байера» тренер Сеоане построил симпатичную атакующую команду в «Янг Бойз». Логично дать прогноз, что «аспириновые» под его началом будут играть в том же ключе.



Предположу, что соперники не будут закрываться и нас ждёт результативный футбол с непредсказуемым результатом. Команды примерно равны по силам».