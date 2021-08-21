«Крылья Советов» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Сочи» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.13.

«Крылья» в прошлом туре набрали первое очко в чемпионате, сыграв вничью в Казани. Но это точно не то, на что рассчитывала команда, так легко выигравшая чемпионат ФНЛ в прошлом сезоне. При этом ведь и укрепиться удалось. Но пока что-то не клеится. Игра неплохая, но не хватает исполнительского класса, уверенности в реализации. При этом, конечно, и оборона на фоне команд РПЛ выглядит не так крепко.



Только в матче со «Спартаком» не играла у самарцев ставка «обе забьют», тогда они сами не сумели забить, хотя моментов хватало. Но от встречи с «Сочи» жду голов. «Крылья» закрываться не станут, будут играть активно, искать шансы у чужих ворот. «Сочи» — команда более сбалансированная, но и она не станет уходить в глухую оборону.

У «Сочи» есть поставленная игра, чтобы побеждать такие команды на выезде. Помощнее сочинцы. Жаль, что не удалось им пройти подальше в Лиге конференций.



Здесь бы выбрал вариант «тотал больше 2.5 мяча». Активность самарцев спровоцирует обе команды на достаточно открытую игру. Моментов будет много. Уверен в ставке на 8 из 10».