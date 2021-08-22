«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч АПЛ

Комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».



Ставка: точный счёт 0:0 в первом тайме за 2.75.

«Нуну Эшпириту Санту прекрасно начал свою тренерскую деятельность в «Тоттенхэме», выиграв в первом туре у «Манчестер Сити». Теперь ему предстоит играть со своим бывшим клубом — «Вулверхэмптоном».



C одной стороны, он его знает как облупленного, но его методы работы там хорошо известны. Матч получится любопытным, но я не уверен, что он будет зрелищным. Нуну — это в первую очередь контратаки, но и «Вулверхэмптон» не любит держать мяч. Зная повадки своего бывшего тренера, он попытается мяч «Тоттенхэму» спихнуть, поскольку в контроль «Тоттенхэм» играть не любит.



Думаю, можно рискнуть и поставить на то, что будет осторожная игра и в первом тайме забитых мячей не будет. Коэффициент 2.75 вполне достойный, чтобы сделать ставку».