«Арсенал» — «Челси»: прогноз Владимира Стогниенко на матч чемпионата Англии

Спортивный комментатор и шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Арсенал» – «Челси».



Ставка: победа «Арсенала» с форой (+1) за 1.61.

«Команды по-разному стартовали. «Арсенал» проиграл «Бренфорду», что очень много обсуждали. «Челси» без проблем разгромил «Кристал Пэлас», поэтому неудивительно, что явным фаворитом матча считается «Челси», несмотря на то что играет в гостях. Сейчас болельщики вернулись на стадион, этот фактор нужно учитывать.



«Арсенал» выиграл три последних матча с «Челси», поэтому я не думаю, что это случайность – в матчах с сильными соперниками команда Артеты выглядит интереснее, чем в матчах, где им обязательно нужно выигрывать. Когда можно контратаковать, когда можно использовать скорость, то Сака, Пепе и Мартинелли могут что-то сделать.



Возможно возвращение Обамеянга и Ляказетта, Смит-Роу получает дополнительного конкурента и мотивацию.



Думаю, матч не получится результативным, но ставить на тотал меньше — не очень интересно. Выберу такой вариант – фора (+1) на «Арсенал». Думаю, что над этим вариантом стоит поразмыслить».