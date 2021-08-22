«Атлетико» — «Эльче»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» – «Эльче».



Ставка: победа «Атлетико» всухую за 1.68.

«Эльче» традиционно борется за выживание. В прошлом году вплоть до последнего тура шла борьба, и команде удалось остаться в Примере.



«Атлетико» – чемпион Испании, в этом году попробует свой титул подтвердить. Но сделать это будет очень сложно. В команде не хватает нападающих. Из здоровых форвардов – только Суарес (да и тот вышел на замену в первом матче). Мадридцы нуждаются в усилении. Команда будет осторожно играть сзади (как и всегда). Она заточена на то, чтобы не пропускать и за счёт прессинга и качественных исполнителей впереди забивать голы.



Думаю, даже против «Эльче» подопечные Диего Симеоне не будут доминировать на мяче, будут стараться не пропустить. Ну а впереди хорошие и давно играющие вместе футболисты, которые смогут гол-два забить. Хороший матч на той неделе провёл Корреа, должен появиться Суарес, а это всегда опасно.



Полагаю, «Атлетико» выиграет, вопрос только в счёте. Я уверен в одном – «Эльче» не забьёт. Следовательно, ставлю на сухую победу хозяев».