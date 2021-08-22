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«Химки» — «Рубин»: прогноз Игоря Гамулы на матч РПЛ

«Химки» — «Рубин»: прогноз Игоря Гамулы на матч РПЛ
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Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 5-го тура чемпионата России «Химки» — «Рубин».

Ставка: победа «Рубина» за 2.46

«По-разному закончили свои предыдущие матчи эти команды. «Химки» устроились под 0:3 в Сочи. «Рубин» дома не смог обыграть «Крылья Советов» после Лиги конференций — ничья 1:1. «Рубин» очень хорошо и сильно двигался, никаких плохих результатов не дала Лига конференций. То же самое и с «Сочи». «Химки» не очень хорошо выглядели.

Игорь Черевченко прямо сказал, что команда проиграла по всем статьям. Не знаю, как будет проходить этот матч, но он должен быть интересным. «Рубин» полон сил. Закончилась европейская эпопея.

Мне кажется, в этом матче победит «Рубин». Ставлю на него с коэффициентом 2.46».

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