«Вест Хэм» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на игру 2-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Лестер».



Ставка: ничья за 3.45.



«Вэст Хэм» сезоном ранее сумел забраться в зону Лиги Европы, что очень хорошо для клуба. В межсезонье команде удалось удивить многих — за семь игр она одержала пять викторий и всего дважды сыграла вничью. Самая крупная победа была во встрече с «Селтиком», в этом матче «молотобойцы» забили шесть голов, два из которых – у Антонио. Первый свой тур в лиге «железные» провели успешно, одержали верх над «Ньюкаслом» (4:2).



Хозяева поля явно не собираются уступать сопернику. Команда настроена на победы и высокий результат, тем более последнюю очную встречу у себя в родных стенах бордовые выиграли. Думаю, без очков они не останутся.



«Лестер» не отстаёт от своего оппонента и показывает такие же высокие результаты. Вспомним, что в прошлом первенстве «лисы» участвовали в Кубке ФА, где смогли выиграть финал у «Челси» (1:0). И уже в текущем сезоне «синие» сыграли свой финал Суперкубка против «Манчестер Сити». Чемпион АПЛ не сумел сломить стойкий состав Брендана Роджерса и потерпел поражение 0:1. Клуб с отличным настроением отправился на первую игру в лиге, где обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).



«Лестер», как и соперник, находится в отличной форме, да и учитывая, что он смог обыграть в финале «Сити». Пока единственная проблема «синих» — полный лазарет, но сбрасывать только из-за одного фактора тоже не стоит. Я считаю, что команды не смогут выявить победителя», — сказал Павлюченко.