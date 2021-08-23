«Хетафе» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на встречу 2-го тура Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Хетафе» — «Севилья».



Ставка: победа «Севильи» и ТБ 1.5 за 3.32.



«Хетафе» за последние годы опустился во вторую десятку Ла Лиги. За прошлый турнир синие записали на свой счёт всего девять побед и 38 очков. Тут нельзя не вспомнить худший показатель команды в атаке, которая поражала ворота противников меньше всех в Ла Лиге.



В контрольных матчах «городские» сыграли феерично, но уже в первом туре нового турнира Ла Лиги всё встало на свои места — столичные ничего не смогли сделать с «Валенсией», что подтвердило мой прогноз на этот матч.



«Севилья» сумела занять четвёртое место в турнирной таблице, уступив третьей «Барселоне» всего два балла. Красно-белые неплохо подготовились к новому сезону, что отразилось уже в первом туре, где команда легко переиграла «Райо Вальекано».



В четырёх последних очных матчах успех праздновали гости, причем севильцы все поединки выиграли всухую. В этой игре я отдам предпочтение фавориту. «Севилья» в неплохой форме, у команды есть запас сил и огромная ротация, которая позволит вести борьбу на протяжении всего турнира Примеры.



Предлагаю ставку на успех гостевой команды. Моя ставка — победа «Севильи» + тотал больше 1.5 гола», — сказал Мостовой.