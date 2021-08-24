«Ференцварош» — «Янг Бойз»: прогноз Артура Петросьяна на игру отбора Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Янг Бойз».



Ставка: обе забьют за 1.50.



«Пара «Янг Бойз» и «Ференцварош». Игра снова должна пройти в открытом ключе. «Янг Бойз», в принципе, по-другому играть не умеет. В каждой игре швейцарцев забивается много голов, много ударов по воротам. Единственный раз, когда «Янг Бойз» сыграл вничью 0:0 в чемпионате, то команда нанесла 29 ударов.



Венгры тоже показали, что они могут не только обороняться, много атаковали, могли забивать и больше. Мне нравится здесь ставка обе забьют. «Янг Бойз» хочешь не хочешь будет атаковать, а у «Ференцвароша» уже просто других вариантов не остаётся – игра должна получиться открытой», — сказал Петросьян.