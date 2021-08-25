«Динамо» Загреб – «Шериф»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов 25 августа

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Динамо» Загреб – «Шериф».



Ставка: обе забьют за 2.06.



«Первый матч закончился крупной победой молдавского клуба — 3:0. И мы видели, как прыгал Юрий Вернидуб, радуясь и отмечая эту победу. Она, действительно, историческая. Конечно, всякое бывает в Лиге чемпионов, и мы знаем, как Загреб умеет играть дома. Но в составе «Шерифа» много легионеров и минимум игроков из Молдавии. И легионеры обладают самым разнообразным опытом, который поможет нивелировать все вопросы о сюрпризах.



Здесь два варианта очень хороших, которые я вижу. Первый — ставка на то, что обе команды забьют за 2,06. Либо можно пробовать вариант «тотал больше 3 мячей» за 2,16. Этот матч, например, может закончиться со счетом 2:2. Выбирайте, что больше нравится. Но я уверен, что «Шериф» забьёт и не позволит загребской команде испортить себе вечер», — сказал Андронов.