Эксперты оценили шансы «Зенита» выйти из группы в Лиге чемпионов

Букмекеры обновили линию на выступление «Зенита» в Лиге чемпионов сезона-2021/2022 после проведения жеребьёвки группового этапа.

«Зенит» попал в квартет H, в рамках которого сине-бело-голубым предстоит сыграть с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

Фаворитом квартета считается «Челси»: поставить на победу лондонцев в группе предлагается с коэффициентом 1.85. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1850 рублей.

Следом идёт «Ювентус» (2.20), «Зенит» занимает третье место (22.0). Явным аутсайдером эксперты называют «Мальмё» (80.0).

Ставки на выход сине-бело-голубых из группы принимают с коэффициентом 6.00. Это около 17% вероятности. Поставить на то, что «Зенит» финиширует третьим или четвёртым в квартете, предлагается за 1.13.

Шансы «Зенита» на победу в Лиге чемпионов выражены коэффициентом 400.0.

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