Эксперты оценили шансы «Зенита» выйти из группы в Лиге чемпионов

Букмекеры обновили линию на выступление «Зенита» в Лиге чемпионов сезона-2021/2022 после проведения жеребьёвки группового этапа.
«Зенит» попал в квартет H, в рамках которого сине-бело-голубым предстоит сыграть с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».
Фаворитом квартета считается «Челси»: поставить на победу лондонцев в группе предлагается с коэффициентом 1.85. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1850 рублей.
Следом идёт «Ювентус» (2.20), «Зенит» занимает третье место (22.0). Явным аутсайдером эксперты называют «Мальмё» (80.0).
Ставки на выход сине-бело-голубых из группы принимают с коэффициентом 6.00. Это около 17% вероятности. Поставить на то, что «Зенит» финиширует третьим или четвёртым в квартете, предлагается за 1.13.
Шансы «Зенита» на победу в Лиге чемпионов выражены коэффициентом 400.0.
Ещё больше коэффициентов на Лигу чемпионов — на сайте Betassist.
- 26 августа 2021
-
23:22
-
22:47
-
21:50
-
21:45
-
20:34
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:12
- 25 августа 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30