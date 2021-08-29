«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 3-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.02, 2-3 гола в матче за 1.88.

«Первые матчи «Вольфсбурга» и «Лейпцига» показали, что не всё у команд пока ладится. Как правило, первые таймы приходятся на период, когда командам нужно понять, что они из себя представляют, привыкнуть друг к другу. Всё же у «Вольфсбурга», как и у «Лейпцига», поменялись тренеры, а это значит, что некое привыкание всё ещё сохраняется.



У «Вольфсбурга» это больше выражено, так как первые таймы у команды получаются бессодержательными. Команда добавляет только во вторых 45-минутках. Надо сказать, что это касается и «Лейпцига». Несмотря на поражение в первом туре, во втором они просто разнесли несчастного соперника. Примерно то же самое по части результативности будет и в матче с «Вольфсбургом». То есть второй тайм результативнее первого.



Вторая ставка несколько сложнее, так как прогнозировать количество голов тяжелее. В среднем в мире их бывает 2-3. Такой тотал матча мне видится вполне возможным. Засушливый первый тайм, может быть не очень эмоциональным и событийным.



А во втором тайме может случиться парочка забитых мячей. Так я себе представляю матч в Вольфсбурге. Может быть, в столице Саксонии будет всё иначе, но пока в гостевом матче для «Лейпцига» я вижу рациональный футбол. Тотал 2-3 гола в матче за 1.88 — это мой второй прогноз».