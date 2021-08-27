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«Мальорка» — «Эспаньол»: прогноз Алексея Смирнова на игру Примеры

«Мальорка» — «Эспаньол»: прогноз Алексея Смирнова на игру Примеры
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Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» — «Эспаньол».

Ставка: ТБ 3 за 3.90.

«Оба новичка испанской Примеры пока что идут без поражений. «Эспаньол» дважды сыграл на нули с «Осасуной» и «Вильярреалом», а «Мальорка» заработала четыре очка за счет ничьей с «Бетисом»(1:1) и победой над «Алавесом»(1:0). Можно сказать, что результативность нынешних соперников кричит об отсутствии голов в будущем поединке, но у меня другое мнение.

Я считаю, что красно-черные и бело-синие показали довольно крупный потенциал в атаке, просто ранее это не приводило к большому количеству забитых мячей. Хозяева продемонстрировали великолепную физическую форму, задавив «Алавес» в финальной части битвы. Вероятно, подобный режим они начнут включать и в первых таймах.

Гости же в обоих случаях были не слабее своих оппонентов по игре впереди, но им сильно не везло с реализацией. Складывается впечатление, что именно при встрече друг с другом у таких команд может случиться прорыв. Тем более, что футболисты должны чувствовать себя комфортно при столкновении с равными противниками. Я рискну сделать ставку на ТБ(3) гола», — сказал Смирнов.

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