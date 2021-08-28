«Манчестер Сити» — «Арсенал»: где смотреть онлайн, прямой эфир матча АПЛ

28 августа состоится матч третьего тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи — в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «канониров» оценён экспертами в 13.25. Ставки на ничью принимаются за 6.60.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.11, на пенальти — за 2.40, на гол Рияда Мареза — за 2.50.
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