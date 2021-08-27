«Краснодар» – «Рубин»: ставка Константина Генича на встречу 6-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин» в 6-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.77.



«Интересная, яркая афиша. Много жду от этой игры. Понятно, что у «Рубина» серьёзные кадровые проблемы. Нет Хвичи, Деспота. Плюс «Рубин» немножечко задохнулся на старте сезона, учитывая встречи в Лиге конференций с «Ракувом». В последней игре с «Химками» было видно, что эпизодически «Рубин» вспыхивал. Есть проблемы в обороне. Достаточно много позволялось сопернику. Где-то Дюпин выручает. Где-то, как в моменте с Глушаковым, не сумел.



В прошлом сезоне «Краснодар» дважды «Рубин» обыграл — и в гостях, и дома. «Краснодар» мне понравился по игре в атаке в матче с «Локомотивом». Были хорошие подходы, комбинации. Но дисбаланс чудовищный в организации игры. Опорная зона проседает. В обороне Сорокин с Черниковым в первом тайме не справлялись. С Кайо во втором ситуация получше стала, но там «Локомотив» практически не атаковал.



Можно попробовать применить правило бывших, сыграв гол Ивана Игнатьева. Можно было бы рискнуть. Хороший коэффициент наверняка дадут. Понятно, что есть Йевтич, Хакшабанович, Самошников в хорошей форме. Но рисковать и давать чью-то победу я бы, наверное, не стал.



«Рубин» в прошлом году проиграл в Краснодаре — 1:3, забив в компенсированное время после стандарта. До этого «Рубин» дважды подряд не забивал в Краснодаре. Попробую предположить, что «Рубину» даже с потерями удастся распечатать Сафонова и наказать оборону «Краснодара». Мой прогноз — «обе забьют» за 1,77. Хотя «Рубин» ещё не проигрывал, рано или поздно это произойдет. Так что можно было бы и победу хозяев сыграть», — сказал Генич.