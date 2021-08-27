«Мальорка» — «Эспаньол»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» — «Эспаньол».
Ставка: 2-3 гола в матче за 1.97.
«Удивительно, что оба предыдущих матча «Эспаньола» закончились с одинаковым счётом 0:0. Ведь это были достаточно богатые на голевые моменты матчи. «Мальорка» тоже показывала в первых турах достаточно бодрый футбол с большим количеством остроты у ворот обеих команд. Более того, островитяне забивали в каждом матче.
Так что, думаю, хотя бы пару голов в этом матче зрители увидят. Но едва ли голов будет и прямо очень много. Мне кажется, этот матч хорошо подходит для ставки «тотал 2-3 гола». Тем более что с нужным тоталом эти команды уже играли в этом году и на том же стадионе. «Эспаньол» выиграл у Пальма-де-Мальорки 2:1 в матче Сегунды, которую обе команды закончили с равным количеством очков, поделив первое и второе места», — сказал Вишневский.
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