Россия — Япония: смотреть онлайн, прямой эфир финала ЧМ по пляжному футболу
Поделиться
29 августа состоится финал чемпионата мира по пляжному футболу Россия — Япония. Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Эксперты не сомневаются в победе сборной России в основное время. Ставки на подопечных Михаила Лихачёва принимаются с коэффициентом 1.47 (около 60% вероятности). В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1470 рублей.
Победа Японии оценена в 4.00 (25%), ничья в основное время — в 6.85 (15%). На «обе забьют» дают 1.03.
Букмекеры считают, что встреча получится результативной. Тотал больше 7.5 мяча идёт за 1.65, тотал меньше 7.5 мяча — за 2.25.
На итоговую победу россиян предлагают поставить за 1.34, на успех Японии — за 3.35.
Комментарии
- 29 августа 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
17:30
-
17:15
-
16:45
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:47
- 28 августа 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:39
-
16:00
-
15:15
-
14:45
-
14:30
Партнерский контент