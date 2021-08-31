Пабло Куэвас — Эрнесто Эскобедо: прогноз Владимира Светлицы на матч 1-го круга US Open

Профессиональный каппер Владимир Светлица сделал ставку на матч US Open Пабло Куэвас — Эрнесто Эскобедо.
Ставка: победа Эскобедо с форой (-2) за 1.73.
«В своём аккаунте в «Инстаграме» 17 июня Пабло Куэвас сообщил о том, что прекратил сотрудничество с тренером Факундо Савио, с которым он работал с 2014 года. Именно с 2014 года мы и начали видеть того самого Куэваса, запомнившегося всему мира удивительными хот-шотами и нереальной игрой на грунтовом покрытии.
Вряд ли это совпадение, но после 17 июня Куэвас проиграл 6 матчей из 8, отпраздновав 2 победы только лишь на Челленджере в Зальцбурге, где обыграл Евсеева и Петровича, фамилии которых совершенно спокойно могли бы фигурировать в одном из многочисленных криминальных российских сериалов.
Стоит также отметить, что Пабло так и не рискнул попробовать себя на харде в США в этом году, что тоже говорит против него.
Эрнесто Эскобедо проводит достаточно неплохой сезон. В этом году на харде он выиграл 11 матчей из 17, несколько недель назад добравшись до четвертьфинала на турнире в Лос-Кабосе, где по ходу соревнований обыграл Маккензи Макдональда и Дениса Кудлу.
На мой взгляд, у Эскобедо есть неплохие шансы на выход в следующий круг», — сказал Светлица.
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