Эстония — Бельгия: прогноз Дениса Казанского на матч отбора ЧМ-2022

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года Эстония — Бельгия.



Ставка: победа Бельгии с форой (-3) за 2.05.



«Как ни странно, но Эстония обыгрывала Бельгию 11 лет назад. В последних матчах между ними, здесь, конечно, перевес страшнейший. В Бельгии хозяева победили (8:1). Бельгийцам удалось победить 2:0 в квалификации на чемпионате мира. Сейчас без Кевина де Брейне, но все остальные лидеры в строю, и мне кажется, что отряд не заметит потери бойца.



У эстонцев была совсем крутая неожиданная победа над финнами. Наконец был выигран за 83 года Кубок Балтики, где участвуют команды Латвии и Литвы. Команда находится на серии из трех побед, до матча с Бельгией. До Кубка Балтики эстонцы не выигрывали девятнадцать матчей. Настроение хорошее, но мне кажется, что сборная Эстонии разгрома не избежит. У бельгийцев разочарование от чемпионата Европы, плюс ожидания от Мартинеса чего-то нового. Есть два игрока, которые ещё не вызывались в сборную. Я думаю, что здесь сборная Бельгии победит достаточно комфортно, играю фору в (-3) мяча», — сказал Казанский.