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Венгрия – Англия: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации ЧМ-2022

Венгрия – Англия: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации ЧМ-2022
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Венгрия – Англия.

Ставка: победа Венгрии с форой (+1.5) за 1.61.

«Эти команды стали открытием на чемпионате Европы (наряду с Италией). Венгрия в группе смерти сумела набрать 2 очка в матчах с Германией и Францией. Думаю, этого никто не ожидал. Англичане не показали яркую игру, но вышли в финал.

Поэтому сыграют команды, которые лето провели очень хорошо, они уверены в себе.

Но если для футболистов Венгрии это один из важнейших матчей, то для англичан сезон только начинается, все футболисты играют в очень сильных командах, решающие матчи для них наступят весной или летом. Никто из лидеров форму не форсировал. Считаю, что они далеки от своих идеальных кондиций. В том числе и Харри Кейн, который только-только определился со своим будущим и далёк от своей лучшей формы.

Думаю, что венгры не будут бояться англичан, сыграют уверенно. Если Англия и победит, то с разницей в 1 мяч (не более).

Мой прогноз – Ф1 (1,5). Я не удивлюсь, если хозяева вообще не проиграют», — сказал Мор.

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