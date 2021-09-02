Чехия — Беларусь: ставка Максима Калиниченко на матч отбора ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч квалификации чемпионата мира Чехия — Беларусь.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.83.



«Встречаются сборные, которые борются за разные позиции в группе. Пока что чехи выполняют свою цель – идут вторыми. Думаю, в этом матче их ждет успех.



Чехия, конечно, произвела определенное впечатление на Евро-2020. На том турнире было несколько команд, от которых никто особых успехов не ждал. Так, чехи смогли дойти до четвертьфинала, по пути выбив с Евро Нидерланды (2:0). Однако на следующей стадии плей-офф они сами потерпели поражение от другого андердога турнира – Дании (1:2).



В целом, Чехия – очень организованная и крепкая команда. Она редко много пропускает, сама забивая часто по два гола. Единственное за долгий период крупное поражение у «народной команды» было от действующих чемпионов Европы – Италии (0:4). В остальных матчах чехи редко проигрывали, уж тем более, с таким большим счетом.



Беларусь же сейчас нельзя назвать равным соперником для Чехии. Эта сборная не отобралась на Евро-2020, она редко побеждает в последние годы. В двух последних встречах белорусы уступили равному сопернику – Азербайджану (1:2), а также потерпели поражение от одной из сильнейших сборных Европы – Бельгии (0:8).



С такими результатами, которые показывает Беларусь, надеяться на ее успех в этом матче квалификации – нет смысла, на мой взгляд. В группе она с одной победой располагается на предпоследнем месте. Вряд ли положение белорусов изменится и после этой игры.



Не думаю, что какой-либо интерес здесь вызовет ставка на победу Чехии. Лучше предложу заключить пари на количество голов. Их, я считаю, будет много. Все-таки белорусы имеют сейчас не лучшую оборону, мягко говоря. А чехи способны такого соперника несколько раз огорчить.



Предлагаю здесь поставить на тотал больше 2.5 гола. Жду яркого и атакующего футбола в этой встрече», — сказал Калиниченко.