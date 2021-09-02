«Локомотив» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Динамо» за 5.85.



«Когда я вижу русскую фамилию в руководстве латышского хоккейного клуба, то память услужливо подбрасывает мне историю про капитана 2-го ранга Шишкина, который всю свою карьеру прослужил на Дважды Краснознаменном Балтийском флоте, конкретно в светлом городе Риге, и там же вышел на пенсию на закате советской власти. Поскольку прожил он там четверть века, имел там квартиру и дачу, то сперва решил никуда не уезжать. Латышское гражданство из-за незнания языка ему не дали, выдали лишь паспорт негражданина, где в соответствии со всеми правилами латышского языка его фамилия была записана как Šiškins.



Спустя несколько лет он все-таки решил вернуться на историческую Родину, куда-то в Черноземье, там получил российское гражданство, а вместе с ним новый паспорт, где его фамилия, переведенная с латышского языка, была записана как Сиськинс. Так Шишкин на старости лет стал Сиськинсом, и для того, чтобы вернуть родовую фамилию в исходное состояние, ему понадобилось куда больше усилий, чем для переезда из Латвии в Россию.



Вы спросите, к чему эта история? Да к тому, что у нас теперь в Риге есть хоккейный наставник, чья фамилия будет звучать как Субовс. И если кому-то из латышских болельщиков не нравится мое вольное обращение с их языком, то на это я имею сказать следующее: мы пятьдесят лет слушали ваш русский, теперь вы слушайте наш латышский. И не жужжите. Тем более, что мой первый прогноз будет весьма нестандартным. Я, конечно, понимаю, что «разность потенциалов» между «Локомотивом» и «Динамо» приблизительно такая же, как между Николаем Валуевым и Костей Цзю, и ярославцы, да еще дома, должны сожрать рижан без хлеба и соли и в дальнейшем обязательно сожрут. Но на старте сезона возможны любые чудеса, и мне почему-то кажется, что «Чудо на льду» случится в Ярославле. А именно: рижане, отбиваясь весь матч, как проклятые, все-таки сумеют вопреки всему победить. Пусть и всего в одну шайбочку, но это будет победа в основное время», — сказал Лебедев.