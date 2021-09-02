Швеция — Испания: ставка Александра Мостового на встречу квалификации ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Швеция — Испания.



Ставка: ничья или победа Испании в 1 мяч за 2.19.



«Сборная Швеции здорово сыграла на Евро-2020, где стартовала ничьей с Испанией, после чего жёлто-синие добыли две победы, которые вывели дружину в плей-офф. Нельзя не отметить, что шведы помогли выйти в решающий раунд Украине, которая и выбила их из основного этапа розыгрыша.



Сборная Испании не без приключений добралась до полуфинала турнира. Что примечательно, во всех матчах плей-офф «красная фурия» играла в овертайме или решала исход встречи в серии пенальти.



На первых этапах отбора на чемпионат мира гости сыграли вничью с Грецией и добились двух викторий над Грузией и Косово.



Мне интересно, как дальше будет играть Испания, – смогут ли они развить успех или сыграют в атакующем стиле. Соперник у команды непростой — я не рискну поставить на чистую победу. Хочу предложить такой вариант пари, как минимальный успех гостей или ничью», — сказал Мостовой.