«Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.12.
«Не знаю, как для вас, а для меня «Магнитка» стала едва ли не главным разочарованием прошлого сезона. Причём разочарование это вызвали не магнитогорские шторма в регулярном сезоне, а то, как беззубо и практически на блюдечке с голубой каемочкой был сдан «Авангарду» полуфинал Востока. Не раз и не два возникало ощущение, что уральцам все обрыдло и насто… надоело, и, кроме отпуска, им уже ничего не нужно.
«Автомобилист» тоже звёзд с неба не хватал. Но прошлогодняя регулярка в анналы истории вошла. Там, конечно, и календарь екатеринбуржцам подкузьмил, но и без него… Как играть с каким-нибудь «Амуром» или «Витязем», так всего герои и отличники боевой и политической подготовки. Как приезжает что-то «акбарсообразное», так тишь да гладь, «сижу, примус починяю».
Таким образом, мы имеем матч удивления с разочарованием, причём всё, что было раньше, надо выбросить и забыть. И остается лишь плясать от двукратного преимущества гостей в личных встречах. Отсюда и спляшем, предсказав победу «Магнитки», но не простую (не заслужили они её в предыдущем сезоне), а хитровывернутую, после завершения основного времени. То есть либо в овертайме, либо по буллитам», — сказал Лебедев.
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