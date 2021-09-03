«Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» Мг.
Ставка: «Металлург» Мг не проиграет за 1.59.
«У «Металлурга» более классная команда, хотя в его составе произошли некоторые изменения, например, завершил карьеру Сергей Мозякин. Он очень хороший игрок, который приносил много пользы своей команде, но всё-таки в последнее время возраст сказывался на его игре.
В прошлом сезоне «Металлургу» не хватало скорости, сейчас главный тренер Илья Воробьёв должен внести изменения, чтобы добавить её команде, а тактически она и так играла грамотно. Магнитогорск способен добиться более высокого результата, чем в прошлом сезоне. У него классный тренер и руководство, которые понимают, где ошиблись, поэтому я жду от клуба успехов в этом чемпионате. Будет интересно последить за тем, как Магнитогорск себя проявит.
В этой игре, по моему мнению, «Металлург» как минимум не проиграет в основное время. Конечно, тяжело прогнозировать первые матчи команд, неизвестно в каком они сейчас состоянии, потому что по товарищеским матчам нельзя судить о форме. В предсезонных матчах часто задействован не основной состав, тренер проводит эксперименты, а в стартовой игре сезона обязательно сыграют все сильнейшие.
В этой игре Магнитогорск вполне может одержать победу, даже несмотря на то, что матч пройдёт в Екатеринбурге. Но всё же я немного подстрахуюсь и сделаю ставку на то, что «Металлург» не проиграет в основное время. «Автомобилист» — это сильный соперник, он окажет серьёзное сопротивление. «Автомобилист» я также жду в плей-офф в этом году, у него сбалансированная команда, которая должна попасть в розыгрыш Кубка Гагарина», — сказал Вуйтек.
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