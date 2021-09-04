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«Локомотив» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 4 сентября

«Локомотив» — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 4 сентября
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Самый успешный иностранный тренер в российском хоккее Владимир Вуйтек дал свой прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА, который состоится 4 сентября 2021 года.

Ставка: победа СКА или ничья за 1.64.

«Ожидаю тяжёлую игру для обеих команд. Сейчас начало чемпионата, команды сыграли только по одному матчу и одержали победы с одинаковым счётом 3:2. «Локомотив» дома обыграл рижское «Динамо», а СКА в гостях оказался сильнее «Северстали». И «Локомотив», и СКА проигрывали по ходу своих матчей, но сумели победить.

В предстоящем матче прогнозирую, что СКА не проиграет в основное время, даже несмотря на то, что армейцы сыграют в гостях. СКА знает, как играть на выезде. Я хоть и болельщик «Локомотива», но считаю питерцев небольшим фаворитом. СКА всегда в числе сильнейших команд КХЛ, думаю, что в этом сезоне армейцы также будут бороться за высокие места в своей конференции.

Сейчас я не жду много заброшенных шайб, обе команды сыграют надёжно у своих ворот. Думаю, что будет осторожная игра в исполнении обеих команд, в которой я отдаю предпочтение команде Валерия Брагина», — сказал Вуйтек.

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