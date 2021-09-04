Кипр — Россия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022

Бывший форвард московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал ставку на матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия.
Ставка: победа России с форой (-1) за 1.70.
«Киприоты достаточно неплохо стартовали и заработали четыре балла. Пусть они всё равно идут последними, но шансы сохраняются. Одна победа вернёт коллектив в борьбу. Справедливости ради этот отбор уже можно назвать провальным из-за одного проигранного матча Мальте (0:3).
На мой взгляд, хозяевам поля сегодня не удастся заработать очки. Всё-таки класс команды не позволяет претендовать на чемпионат мира. В прошлом туре они показали отвратительную игру и уступили.
Россияне демонстрируют неплохую игру после смены тренерского штаба, так что ничья в противостоянии с Хорватией (0:0) вполне заслужена — шансы на попадание в основную стадию великолепные. К сожалению, на поле не смогут выйти получившие небольшое повреждение Ионов и Фернандес.
Думаю, что с такой игрой шансы у команды сегодня неплохие. Играть в гостях всегда сложнее, но потенциал достаточно высокий, и было бы неплохо сейчас заработать важные три балла», — сказал Павлюченко.
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