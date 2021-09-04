Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Кипр — Россия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022

Кипр — Россия: ставка Романа Павлюченко на матч отбора ЧМ-2022
Комментарии

Бывший форвард московского «Спартака» и лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал ставку на матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия.

Ставка: победа России с форой (-1) за 1.70.

«Киприоты достаточно неплохо стартовали и заработали четыре балла. Пусть они всё равно идут последними, но шансы сохраняются. Одна победа вернёт коллектив в борьбу. Справедливости ради этот отбор уже можно назвать провальным из-за одного проигранного матча Мальте (0:3).

На мой взгляд, хозяевам поля сегодня не удастся заработать очки. Всё-таки класс команды не позволяет претендовать на чемпионат мира. В прошлом туре они показали отвратительную игру и уступили.

Россияне демонстрируют неплохую игру после смены тренерского штаба, так что ничья в противостоянии с Хорватией (0:0) вполне заслужена — шансы на попадание в основную стадию великолепные. К сожалению, на поле не смогут выйти получившие небольшое повреждение Ионов и Фернандес.

Думаю, что с такой игрой шансы у команды сегодня неплохие. Играть в гостях всегда сложнее, но потенциал достаточно высокий, и было бы неплохо сейчас заработать важные три балла», — сказал Павлюченко.

Ещё больше прогнозов на матч Кипр — Россия — на сайте Betassist.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021