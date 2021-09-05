Англия — Андорра: ставка Александра Елагина на матч квалификации ЧМ-2022

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч отборочного цикла ЧМ-2022 Англия — Андорра.
Ставка: победа Англии с форой (-5) за 2.25
«В пятом туре европейской квалификации мирового первенства — 2021 вице-чемпион Европы Англия на поле своего легендарного «Уэмбли» примет одного из аутсайдеров — сборную Андорры. Матч состоится 5 сентября.
Главный вопрос по этому матчу только о количестве мячей, которые непременно влетят в ворота андоррцев. О вероятном победителе говорить излишне, естественно, это будут хозяева. Сборные Англии и Андорры четырежды встречались.
В 2006-м и 2007-м команды играли годах в рамках отбора Евро-2008, в 2008-м и 2009-м — в квалификации чемпионата мира. И там, и там британцы наколотили по восемь голов. 5:0 и 3:0 завершились матчи в отборе к Евро. 2:0 и 6:0 — в квалификации к мировому первенству.
Думается, будет правильным поставить на непременную победу англичан с форой (-5)», — сказал Елагин.
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