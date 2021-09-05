Даниил Медведев — Даниэль Эванс: прогноз Анны Чакветадзе на матч US Open

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч четвёртого круга US Open Даниил Медведев — Даниэль Эванс.

Ставка: тотал меньше 30.5 гейма за 1.80.

«Даниил Медведев очень уверенно продвигается по сетке турнира, буквально катком проходится по всем своим соперникам. Видно было ещё на «Мастерсах», что Даниил отлично себя чувствует, улучшает свою форму. Сейчас он, наверное, в идеальной готовности. Но по большому счёту главные проверки будут позднее. Сейчас он явный фаворит и в матче с британцем Эвансом.



Пока Медведев не давал повода усомниться в себе, в своём настрое, концентрации. Он выигрывает легко и быстро, не затягивает встречи. В интервью он отмечал и Андухара, говорил, что тот может быть опасен. Сейчас те же слова были сказаны и про Эванса. Но, думаю, на корте ничего кардинально не изменится. Медведев будет предельно мотивирован и не станет сам себе усложнять жизнь.



Эванс прошёл через пятисетовый матч с Попыриным. Это придаёт уверенности, но и сил было затрачено много. А Медведев свежий. К тому же у британца есть пробелы в игре, это бэкхенд. Он использует резаный удар, но на харде это станет для него проблемой, тем более против Даниила.



Думаю, Медведев уверенно победит. Будет сыграно меньше 30.5 гейма», — сказала Чакветадзе.