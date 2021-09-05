Швейцария — Италия: прогноз Егора Титова на матч квалификации ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч пятого тура отборочного цикла ЧМ-2022 Швейцария – Италия.

Ставка: Швейцария не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.28.

«Очень интересная встреча в отборочном турнире. Команды недавно играли на Евро, и там итальянцы выиграли достаточно легко на групповом этапе. Но Швейцария на Евро постепенно разгонялась и едва не вышла в полуфинал. С того момента были изменения, ушёл тренер Петкович. Сейчас команда будет меняться, всё-таки многие лидеры уже стали возрастными — за 30 им. У кого-то травмы, у Джаки проблемы с коронавирусом. Я думаю, что швейцарцы, пусть и играя на своём поле, не будут форсировать темп. В какой-то мере их и ничья устроит после того, как Италия потеряла очки с Болгарией.



Итальянцы же после домашнего конфуза постараются реабилитироваться. Всё-таки они чемпионы Европы. Им нужно постоянно демонстрировать, что это не было случайностью. Посмотрим, что у них получится против очень крепкого соперника. По крайней мере, здесь не будет проблем с мотивацией.



У Швейцарии тренер теперь Мурат Якин. Все знаем его. В России точно не лучшие впечатления о нём остались. Но в Швейцарии ему доверяют. Думаю, сейчас меньше импровизации будет у сборной, но больше порядка в обороне. Поэтому я выберу ставку — «Швейцария не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча». Уверен на семь из десяти», – сказал Титов.