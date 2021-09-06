«Куньлунь» — «Динамо» Р: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Куньлунь» — «Динамо» Рига.



Ставка: победа «Динамо» за 2.42.



«Еще когда Дмитрий Квартальнов работал в ЦСКА и постоянно ходил, облизываясь, вокруг да около Кубка Гагарина, но так и не смог взять его, многократно говорилось в его адрес, что на хоккей совсем уж нельзя класть ни при каком счёте и ни с каким соперником. Но когда твоя команда в первом периоде забивает три и не пропускает, да и в соперниках у тебя ни разу не «Тампа», то положить на хоккей все-таки хочется. Вот «Ак Барс» и положил. «Куньлуню», безусловно, честь и хвала, но без широкомасштабной помощи «барсов» очков в Казани ему не видать. Поэтому отдадим товарищам из поднебесных Мытищ должное, но не станем преувеличивать их возможностей, ведь в гости к ним приезжает немного злое рижское «Динамо».



Немного злые рижане потому, что в обоих стартовых матчах сезона, матчах с куда более мощными соперниками, они были рядом с положительным результатом, но оба раза им пришлось обрыбиться.

А на фоне «Локомотива» и ЦСКА «Куньлунь» как раз и смотрится для рижан тем самым соперником, которого можно и нужно выворачивать мехом внутрь до выдавливания из него двух очков.



Поэтому, несмотря на роскошную победу «Куньлуня» в Казани, где он отыгрался с «-3», несмотря на хозяйскую потенцию, я все-таки вижу фаворитом предстоящего матча отнюдь не китайских товарищей, а наоборот, то есть – латышских. И представляю себе достаточно упорный матч, который разрешится в итоге в одну шайбу. Но шайбу эту – победную и в основное время – забьют все-таки зубовские динамовцы», — сказал Лебедев.