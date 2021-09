Новак Джокович — Дженсон Бруксби: прогноз Павла Кириченко на игру 4-го круга US Open

Профессиональный каппер Павел Кириченко сделал прогноз на матч четвёртого круга US Open между Новаком Джоковичем и Дженсоном Бруксби.



Ставка: ТБ 6.5 брейка за 1.83.



«Пока немного загадочный, но однозначно талантливый американец является некоторой загадкой. В 2019 Бруксби штамповал победы на фьючерсах, прошёл квалификацию к US Open, а в основной сетке громыхнул победой над Бердыхом. В 2020 Дженсон вообще пропал с радаров. В 2021 возвращение и повторение истории уже на новом уровне — сначала один за другим успехи на челленджерах, продолжение на турнирах АТР (финал в Ньюпорте и полуфинал в Вашингтоне), и вот уже 3 победы на US Open. Прогресс стремителен, и интересно, где его потолок.



Что ожидать от американца против Джоковича? Применительно к ставке на брейки интересует больше всего игра на приёме, а это как раз главный козырь Бруксби. Американец не владеет сам сильной подачей, но компенсирует это прекрасным приёмом.



Собственно, за пять сетов в прошлом матче с Карацевым Бруксби свою подачу проиграл семь раз. Сам сделал на один брейк больше. Джокович против Нисикори тоже был не безгрешен — 13 брейк-пойнтов было у японца, из которых реализовано лишь два.



Считаю, что в предстоящей встрече велика вероятность увидеть немалое количество брейков. Тотал в 6.5 брейка, по моему мнению, скорее пробьют, нежели иначе», — сказал Кириченко.