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Нидерланды — Турция: прогноз Романа Нагучева на матч квалификации ЧМ-2022

Нидерланды — Турция: прогноз Романа Нагучева на матч квалификации ЧМ-2022
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч Нидерланды — Турция в отборочном цикле ЧМ-2022.

Ставка: победа Нидерландов с форой (-2) за 2.60.

«Сборная Нидерландов и сборная Турции находятся в разных кондициях. Турция не может обыграть Черногорию, с трудом справляется с Андоррой. У сборной Нидерландов всё устроено по-другому, потому что голландцы здорово сыграли с Черногорией, отлично начали отборочный турнир. В общем, у Нидерландов нет никаких проблем с тем, чтобы расправиться с Турцией и сейчас.

Со сборной Черногории можно было взять и фору, но это случилось во втором тайме. Все могло бы закончиться с куда более крупным счётом. Сборная Турции находится в такой же позиции, но она более темпераментная.

Это команда, которая может легко получить красную карточку. Турция пока делает всё, чтобы не выигрывать. Последний год всё так и происходит. Чемпионат Европы тому яркое подтверждение.

Мне кажется, что сборная Нидерландов методично раскачает турок и обыграет их с форой (-2). Очень хороший коэффициент.

Думаю, что в такой ситуации может быть только одна причина, по которой это может не произойти. Если вдруг голландцы не начнут играть в типичный вангаловский футбол, например, на удержание счёта, или устраивать какой-нибудь низ.

Нидерланды играют дома с командой, которая явно не в своей тарелке. Как мне кажется, они выиграют крупно, примерно с таким же счётом, с которым победили Черногорию», — сказал Нагучев.

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