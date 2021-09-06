Нидерланды — Турция. Прогноз: ради таких матчей Луи ван Гал и возвращался в сборную

В марте турки умудрились выиграть у Нидерландов со счётом 4:2. Не пора ли отдать долг?

7 сентября состоится матч шестого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Нидерланды — Турция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Нидерландов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех Турции оценён экспертами в 9.10. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Нидерланды — Турция 7 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. А поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Нидерланды — Турция (07.09.2021)

Отборочный цикл ЧМ-2022 в Европе подобрался к экватору. Участники провели по пять матчей, интриг хватает. Особенно интересно положение дел в группе G, где главными претендентами на путёвку в Катар считаются Нидерланды и Турция. Уже 7 сентября на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме они сразятся друг с другом.

Сборная Нидерландов испытывает в отборочном цикле проблемы. Казалось бы, она потерпела всего одно поражение, но всё равно не является лидером группы. А ведь напрямую в Катар попадают только обладатели первых строчек. Занявшим вторые места предстоят сдвоенные стыки.

В турнирной таблице оранжевые располагаются на втором месте, отстав от первой строчки на одно очко. Возглавляют группу турки, которые до сих пор ни разу не проиграли. Кроме того, на пятки наступает сборная Норвегии, где блистает Эрлинг Холланд. Как и голландцы, норвежцы набрали десять очков за пять игр.

Победа над Турцией могла бы существенно упростить положение новой команды Луи ван Гала. Но легко ли будет это сделать, учитывая предыдущую очную встречу сборных? В конце марта Турция ошарашила звёздного соперника на своём поле (4:2). Уже к 46-й минуте вели со счётом 3:0. Справедливости ради такого счёта оранжевые никак не заслуживали.

Слабо верится в успех Нидерландов также из-за невыразительного выступления на минувшем Евро. Да, на групповом этапе добыли три победы, но поражение от Чехии на старте плей-офф в актив явно не пойдёт. Конечно, чехи оба мяча забили в большинстве, однако голландцы за 90 минут нанесли лишь шесть ударов по воротам и ни разу не попали в створ.

Хотя это было при Франке де Буре. Сентябрьские сборы под руководством именитого Луи ван Гала начали гостевой ничьей в Норвегии (1:1). Пришлось даже отыгрываться: на гол Холланда ответил Дави Классен. А на днях удалось на своём поле разнести обескровленную Черногорию (4:0). В обоих случаях владели инициативой.

Сборная Турции на Евро-2020 провалилась с крахом. Многие эксперты вообще назвали её худшим коллективом чемпионата Европы. Хотя подбор исполнителей казался как минимум добротным. На выходе — три поражения в трёх матчах группового этапа при одном забитом мяче.

Во время сентябрьской международной паузы с результативностью у команды Шенола Гюнеша получше, но соперники здесь явно скромнее. Была ничья с Черногорией (2:2), а также победа над скромным Гибралтаром (3:0). В общем, гордиться особо нечем. Но первое место пока держат.

Со стабильностью у Нидерландов и Турции явные проблемы. Звёздный состав голландцев в играх с дисциплинированными противниками остаётся звёздным лишь на бумаге. Похожая ситуация и у турков. Кажется, оппоненты нашли друг друга. Должной строгости в обороне нет, зато мастерство линии атаки впечатляет. Исход предугадать трудно, может, хотя бы на голы посмотрим.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Нидерланды — Турция 7 сентября 2021 года

Ни одна из команд не может похвастаться строгостью в обороне, зато подбор исполнителей в линии атаки внушительный. Нидерланды и Турция в этом отборе много забивают. Судя по всему, в очном противостоянии вряд ли что-то поменяется. Проверим тотал больше 3 мяча за крепкий коэффициент 1.97.

Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.97.