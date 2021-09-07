Россия — Мальта: прогноз Ильи Казакова на матч отборочного раунда ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года Россия — Мальта.
Ставка: победа России с форой (-2.5) за 2.00.
«Сборной России предстоит провести последний из своих сентябрьских матчей. Матч пройдёт с Мальтой, и у меня нет сомнений в том, как завершится эта игра.
Да, с Мальтой мы играли немного. Всего два очных матча Россия провела, и в обоих случаях были победы с разницей в два мяча. Думаю, что сегодня стоит ждать более крупной и успешной игры от сборной России. Критика должна была подстегнуть, период стартовой адаптации уже заканчивается.
Кроме того, именно в сентябре мы со сборными и в еврокубках традиционно играем наиболее удачно. Какие бы сложности ни были в двух предыдущих встречах, сейчас всё должно сложиться более чем удачно.
Интересно посмотреть, какую атаку выберет Валерий Карпин. Процесс его знакомства с функционалом сборной России продолжается, и мы видим, какие были замены в линии нападения, по ходу матча.
Может быть, у нас впервые принцип ротации этой осенью будет использован очень часто. Я говорю именно про нападение. Со средней линией, защитой и вратарём Карпин уже определился, а вот по атаке ещё есть вопросы.
Интересно наблюдать за тем, как идёт процесс поиска лидера. Кто будет капитаном? Мне кажется, что Ерохин, но это не инсайд. Карпин пытается понять и определить, кто из футболистов соответствует этим ожиданиям — быть вожаком и вести за собой. После Евро сами футболисты говорили, что подобных лидеров у них в команде не нашлось», — сказал Казаков.
Ранее букмекеры оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 после победы над Кипром.
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