Россия — Мальта. Прогноз: Валерий Карпин не отдаст первое место в группе

7 сентября состоится матч шестого тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Мальта. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех мальтийцев оценён экспертами в 21.00. Ставки на ничью принимаются за 8.90.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Мальта 7 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Россия — Мальта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32. Поставить на «обе забьют» можно за 2.43.

Анализ и прогноз матча Россия — Мальта (07.09.2021)

Лето 2021 года пролетело незаметно, хотя интересного было достаточно. Один чемпионат Европы чего стоит! Из-за коронавируса найти в календаре время на отдых теперь практически невозможно. Клубному футболу придётся ещё немного потерпеть, сентябрьская международная пауза подходит к концу. Участники добрались до шестого тура.

Программа шестого тура квалификации ЧМ-2022 стартует во вторник, 7 сентября. Повышенное внимание отечественных болельщиков приковано к работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Россияне завершают программу сентября домашним матчем со сборной Мальты. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск



Пока под руководством нового тренерского штаба команда идёт без ошибок. Понятно, что футбол далёк от идеального, но за один сбор такое явно не исправить. Сейчас нужно с текущими резервами решить ближайшие задачи. А именно — удержать первую строчку в турнирной таблице группы H.



В дебютной игре Валерий Карпин не дал главному конкуренту — сборной Хорватии — набрать три очка. Встреча завершилась нулевой ничьей. Местами россияне сыграли здорово. Например, в первые 20 минут активно использовали прессинг у чужих ворот, а во втором тайме несколько раз выбегали в контратаки. Получалось опасно.

А на прошедших выходных Россия гостила на Кипре, выиграла со счётом 2:0. Гости открыли счёт уже на шестой минуте, отличился Александр Ерохин, который, кстати, в РПЛ идёт в числе лучших бомбардиров. До перерыва ещё имели несколько возможностей забить, но реализация пока хромает.

Второй мяч залетел в ворота киприотов на 55-й минуте. Дебютный гол за национальную команду забил полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. Отдельно стоит отметить, что две голевые передачи отдал Фёдор Смолов, которого снова вызвали в сборную после продолжительного перерыва.

Четыре очка и два гола в сумме с менее успешным выступлением сборной Хорватии позволили россиянам возглавить группу. За пять игр до конца квалификации в активе ровно десять очков. Хорваты набрали столько же, разница забитых и пропущенных голов такая же, но забили они как раз меньше: пять против восьми. Потому пока находятся ниже.

От сборной России с Мальтой ждут только победы. Это понятно, учитывая резко отличающийся класс и различные амбиции. Однако не всё так однозначно. Во-первых, игра мальтийцев во время квалификации ЧМ-2022 приятно удивляет. Команда потерпела всего три поражения за пять игр.

Зато были ничья с крепкой Словакией (2:2) на выезде и домашняя разгромная победа над Кипром (3:0). Да и от Словении (0:1) на днях пропустили лишь с пенальти. Так что настрой у подопечных Дэвиса Манджи перед визитом в Россию должен быть боевой. Во-вторых, игра самих россиян в концовке матча с Кипром, мягко говоря, не впечатлила.

Теперь на стороне Валерия Карпина будут трибуны, в победе сомнений мало. Но ждём сопротивления от гостей. На наш взгляд, комбинированная ставка «П1 и тотал меньше 3.5 мяча» за приятный коэффициент 2.26 выглядит перспективно. Скорее всего, здесь снова будет что-то вроде 2:0 или 3:0. Альтернатива — П1 всухую за 1.70. Гильерме пока надёжен.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Мальта 7 сентября 2021 года

Россия одержала первую победу под руководством Валерия Карпина и возглавила группу Н. Теперь есть отличная возможность завершить сентябрьский сбор с хорошим настроением. В победе россиян на домашнем стадионе не сомневаемся, но сопротивление мальтийцы наверняка окажут. Крупного счёта не ждём.



Ставка: победа России и тотал меньше 3.5 мяча за 2.26.