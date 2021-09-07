Россия — Мальта: прогноз Дениса Наливайко на игру квалификации ЧМ-2022

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч квалификации чемпионата мира 2022 года, где встретятся Россия и Мальта.



Ставка: гол из пределов вратарской за 2.30.



«Довольно сложная игра в плане коэффициентов, ставок и интересных линий. В любом случае на более или менее верные события, как кажется до начала события, коэффициенты маленькие. Про исходы я вообще не говорю, на Россию с форой (-2), на тотал больше 3 голов — коэффициент 1.60. Что-то интересное найти довольно сложно, но я нашёл выгодную линию – гол будет забит из пределов вратарской площади, внимание за 2.30.



Мне кажется, что это отличная ставка, так как наши футболисты, скорее всего, будут играть через фланги, очень хорошая форма у Черышева и у того же Жемалетдинова, если он сыграет. У нас много креативных футболистов и опять же есть возможность прострелить и чтобы кто-то замкнул из вратарской. Как минимум на это будет интересно посмотреть, а подогреть свой интерес можно ещё и коэффициентом 2.30. Мне кажется, что это довольно интересная сделка, и я бы на это сам лично поставил», — сказал Наливайко.

Прогноз на матч Россия — Мальта с коэффициентом 2.75.