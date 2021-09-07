«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Торпедо» — «Сибирь».



Ставка: победа «Торпедо» в основное время за 1.95.

«После первого тура показалось, что нижегородцам не хватает функционала на матч, а конкретно — на третий период. Но матч в Казани показал, что всё было как в известном анекдоте: «Это не я бил морду, это мне били морду». На концовку не хватает не «Торпедо», а как раз «Ак Барс», который проиграл уже второй домашний матч подряд. После чего в Казани, естественно, напряглись, но виноватых искать не стали, поскольку виноватый был известен с самого начала, и зовут его Дмитрием Вячеславовичем.



Бог с ней, с Казанью, пусть там теперь думают, как играть с вице-чемпионами (пусть и пока тоже больше спотыкающимися, нежели играющими), а у нас на повестке дня матч «Торпедо» — «Сибирь». И его место проведения имеет немаловажное значение, поскольку из семи последних междусобойчиков шесть выиграли хозяева. Смекаете? Получается, что у «Сибири» на слиянии Оки и Волги шансы есть, но не более 14 процентов.



Безусловно, немаловажное значение будет иметь физическое состояние соперников. Потому что в предыдущем матче нижегородцы выпрыгивали из штанов в Казани, а сибиряков нещадно повозили в Москве-матушке. Плюс у новосибирцев с заброшенными шайбами явно дела похуже, хоть и пропущенными и там, и там — ничего хорошего.



Вывод: получаем мы матч приблизительно равных и приблизительно одинаково замученных соперников. Причём для «Сибири» это будет уже третий выездной матч подряд, что позитива, конечно же, не добавляет. Психологически «Торпедо» будет явно повыше, но сибиряки будут явно злее. В итоге, как это принято в матче данных соперников, игра завершится в одну шайбу, почти наверняка в основное время. Надеюсь, что эту «лишнюю» шайбу забьют мои земляки, сиречь нижегородцы. Им надо реабилитироваться перед своей публикой за тот ужас, который они устроили в матче-открытии сезона с «Витязем», — сказал Лебедев.