Россия — Мальта: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификационного раунда ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Россия — Мальта.



Ставка: победа России с форой (-2.5) за 2.16.



«Поговорим уже о третьей игре, уже последней в этом цикле: Россия — Мальта. Мне кажется, что Россия прибавляет с каждой игрой. Против такого серьёзного соперника сыграли 0:0, затем выиграли у Кипра, уже средней команды, а не аутсайдера. Следующий соперник явно слабее. Мальта, дома. Я сразу скажу, что победа наверняка будет с разницей в три мяча, а может быть, даже и больше.



Мальта — это не та команда, которая закрывается, это команда, которая играет вперёд. Там не будет игры от обороны. Мальта и забить может, чтобы вы понимали. Но там слишком маленькая обойма. Две игры сыграли на пределе. Лимит удачи исчерпали в Словении, где не сумели забить пенальти.



У нашей команды большая обойма. Вы видите, что всем даётся шанс. Думаю, что в этой игре появится Осипенко, так как он ещё не играл, а центральные защитники получили нагрузку. Вполне возможно, что вратарь изменится. Может получить шанс и Рома Зобнин. Появятся новые ребята, голодные, которым есть что доказывать. Они очень сильно хотят себя проявить.



Игра будет на «Спартаке». Стадион знакомый. Многим футболистам сборной будет комфортно, да и болельщики будут гнать команду вперёд. Опять же футбол, который Карпин просит от команды, он атакующий, смелый. Силы у нас есть, и команда будет стремиться.



Другое дело, насколько у нас хватит сил. Но в игре с Мальтой, я думаю, что нас хватит на все 90 минут. Мой прогноз — победа России с форой (-2.5). Мне кажется, что можем забить и четыре, а может, и пять голов. Опять же не исключаю, что и Мальта забьёт один. Приятного просмотра и до встречи», — сказал Мор.

Прогноз на матч Россия — Мальта с коэффициентом 2.75.