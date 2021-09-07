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Россия — Мальта: прогноз Романа Гутцайта на игру квалификации ЧМ-2022 7 сентября

Россия — Мальта: прогноз Романа Гутцайта на игру квалификации ЧМ-2022 7 сентября
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Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта.

Ставка: ТМ 3.5 за 1.83.

«У Мальты достаточно организованная команда. Мне очень запомнился первый матч этого отбора как раз между этими соперниками. Тогда при счёте 2:1 были отрезки, когда мальтийцы давили и смотрелись хорошо.

Наша команда при Валерии Карпине ещё не пропустила. Гильерме смотрится надёжно, но и работы у него было не так много, что тоже идёт в плюс обороне. Ещё раз отмечу полевых футболистов, которые не допускают большого количества моментов у наших ворот.

Здесь шансы на голы Мальты не очень высоки. Факт домашнего матча для нашей сборной очень позитивен. Нужно говорить о физическом состоянии наших игроков. Мы видели, что после матча с Кипром они очень устали. Свежести нашим может не хватить для того, чтобы показывать фееричный футбол на протяжении всего матча. Поэтому ставлю на ТМ 3.5», — сказал Гутцайт.

Прогноз на матч Россия — Мальта с коэффициентом 2.75.

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