Россия — Мальта: прогноз Романа Гутцайта на игру квалификации ЧМ-2022 7 сентября

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта.



Ставка: ТМ 3.5 за 1.83.



«У Мальты достаточно организованная команда. Мне очень запомнился первый матч этого отбора как раз между этими соперниками. Тогда при счёте 2:1 были отрезки, когда мальтийцы давили и смотрелись хорошо.



Наша команда при Валерии Карпине ещё не пропустила. Гильерме смотрится надёжно, но и работы у него было не так много, что тоже идёт в плюс обороне. Ещё раз отмечу полевых футболистов, которые не допускают большого количества моментов у наших ворот.



Здесь шансы на голы Мальты не очень высоки. Факт домашнего матча для нашей сборной очень позитивен. Нужно говорить о физическом состоянии наших игроков. Мы видели, что после матча с Кипром они очень устали. Свежести нашим может не хватить для того, чтобы показывать фееричный футбол на протяжении всего матча. Поэтому ставлю на ТМ 3.5», — сказал Гутцайт.

Прогноз на матч Россия — Мальта с коэффициентом 2.75.