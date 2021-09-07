Россия — Мальта: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре отбора ЧМ-2022
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Сегодня, 7 сентября, в 21:45 по московскому времени начнётся матч отборочного турнира ЧМ-2022 между командами России и Мальты. Команда Валерия Карпина продолжает бороться за путёвку в Катар! У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей на матч Россия — Мальта.
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